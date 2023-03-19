بعد لقاء شرم الشيخ.. وزارة الخارجية تدين استخدام وزير المالية العنصري خريطة لإسرائيل تضم حدود الاردن وفلسطين المحتلة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:44
بيان مشترك لاجتماع شرم الشيخ يعلن الاتفاق على خطوات لاحتواء الوضع الأمني (يعني قمع المقاومة في الضفة المحتلة)
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني