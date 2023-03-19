البية.. اغنية نجم “ستار أكاديمي” نسيم رايسي بلهجة تونسية/ فيديو

بعد غياب عن الإنتاجات الغنائية، عاد الفنان التونسي نسيم رايسي، نجم برنامج “ستار أكاديمي”، بعمل غنائي جديد بعنوان “البية”.

وقد صدرت أغنية “البية” على طريقة الفيديو كليب على اليوتيوب الذي حمل توقيع المخرج عادل سرحان.

وشهد الكليب إطلالة مميزة للفنانة التونسية مروة عيسى، وتم تصويره في دبي في أجواء شبابية وايقاعية.

وقد جاءت أغنية “البية” باللهجة التونسية، وفي قالب موسيقي مختلف من ناحية التوزيع الموسيقي واللحن.

كلمات أغنية “البية”

خذيتي قلبي معاك مشيت يا البيّه

وأنا جريت وراك عــيت يا البيّه

خليتي عقلي محتار في قلبي شعلت نار

صاير فيا ما صار يا البيّه

تشعل ناري حيّه روحي ما تصبرش عليك

زاد عليّا عذابك ليّا ودوايا ما بين ايديك

تنساني وأنت على البال مغروم وحالي حال

غرامك فيّا مازال

جدير بالذكر ان أغنية “البية” من كلمات ياسين حمزاوي، والحان امين قلصي، وتوزيع حسام كامل، وتسجيل استديوهات فايز السعيد في دبي .

نبذة عن نسيم رايسى

أولى أغنيات الطالب التونسي نسيم رايسي البالغ آنذاك من العمر 19 عامًا، هي “يا بكون”، واشترك في أدائها مع ضيف “البرايم الأول” من ستار أكاديمي 11، النجم وائل كفوري، وتدربا عليها معًا خلال اللقاء الأول الذي جمع كافوري بالطلاب في التمارين،

لقد كان نسيم سعيداً جدًّا بعد قبوله في “ستار أكاديمي”، ولم يخفِ التوتر الكبير الذي عاشه خلال إعلان نتائج قبول الطلاب في الموسم الحادي عشر من “ستار أكاديمي”، وقال أنّه في تلك اللحظات الصعبة كان يُفكر في والديه اللذين وضعا ثقةً كبيرة به وبصوته،

لمع نسيم بصوته العفوي والرنان، وتقدم عبر الـ “15 برايم”، كما قدم فى كل “برايم” لونا مختلفا، ونجح فى تأدية لهجات متعددة، وبرز فى تأدية اللون الطربى، حيث غنى لكوكب الشرق أم كلثوم “أمل حياتي”، أما في الأغنية الرومانسية فقد استطاع أن يحرك قلوب الجمهور ولجنه التحكيم معاً