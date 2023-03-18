وفد من “الجهاد الإسلامي” برئاسة النخالة يلتقي نصر الله في بيروت

بيروت – التقى وفد من حركة “الجهاد الإسلامي”، اليوم السبت، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.

وقد ترأس وفد حركة “الجهاد” الأمين العام زياد النخالة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية.

وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي.

وقد عبر الطرفان عن “تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وإقدام، عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين وخاصة في القدس والضفة الغربية” وفق بيان للجهاد الإسلامي.