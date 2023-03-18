بداية النهاية..مداهمة مكاتب مجموعة يهودية وسجن زعيمها لانها تستعد لإنشاء “دولة مستقلة على جزء من أرض إسرائيل”

موقع i24news العبري

تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، في شباط / فبراير الماضي، حادثة غريبة، حيث داهمت الشرطة في مدينة الخضيرة الساحلية مكاتب مجموعة تدعى “يسر ئيل”، وهي تلاعب بالكلمة العبرية لـ “إسرائيل”، وكانت المجموعة قد أعلنت تأسيس دولة مستقلة على جزء من أرض إسرائيل، واعتقلت الشرطة زعيم المجموعة شاي كرموستا.

وقالت شاكيد، وهي عضوة في المجموعة ، لـ i24NEWS: “في يسر ئيل، الجميع ملك أو ملكة. أعتقد أنه يجب علينا الانسحاب من إسرائيل. تعلمنا منذ سن مبكرة، أن نعتقد أن الدولة فوق كل شيء يجب أن نخدم الدولة. لكن من الواضح جدًا بالنسبة لي أن الدولة تخدم الشركات الضخمة، والانتخابات مجرد استعراض “.

وأضافت شاكيد، أن “المجموعة تضم آلاف الأشخاص والعديد من الإسرائيليين مهتمون بالانضمام”، مشيرة إلى أن “إسرائيل من أقسى دول العالم”.

وبالنسبة لشاكيد، كانت جائحة الفيروس التاجي نقطة تحول، حيث أدركت أن البلاد “أجبرتنا على البقاء في المنزل وحقن المواد الكيماوية في عروقنا”، وتابعت أنه “على الرغم من اعتقال الزعيم كارموستا، إلا أن المجموعة تواصل الاجتماع والتخطيط لخطواتها التالية”.

هذا التوجه قد يبدو أنه حدث ثانوي ومحلي، ولكن يمكن أن يتحول إلى بداية الاتجاه.. فمنذ اندلاع موجة الاحتجاجات الضخمة ضد الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة في وقت سابق من هذا العام، يتم سماع المزيد والمزيد من الأصوات التي تناقش انشاء دول بديلة لإسرائيل.

لقد أطلق إيتامار روز، المخرج والناشط ، “Altneuland 2” (الأرض الجديدة القديمة 2) مؤخرًا فكرة مستوحاة من الكتاب الشهير لثيودور هرتسل “الأرض الجديدة القديمة”، التي تصور دولة إسرائيل الحديثة، ويقول روز: “فكرتي هي جمع أكبر عدد ممكن من المؤيدين، ثم التوجه إلى الدول الأخرى والتفاوض معها من أجل الحصول على أرض لدولة إسرائيلية ثانية”.

لا يستبعد روز إقامة دولة إسرائيلية أخرى داخل حدود إسرائيل، لكن في رؤيته ستكون تلك الدولة ديمقراطية وعلمانية وليبرالية.

وقال روز: “هذه عملية حتمية. إسرائيل منقسمة بالفعل، فمن ناحية لدينا المنطقة الوسطى الغنية والديمقراطية والغربية. ولكن من ناحية أخرى، هناك دولة إسرائيل ثانية تضم المدن اليهودية المتشددة والبدو وتشبه دول العالم الثالث “.

وأردف روز : “يجب أن ننفصل عن إسرائيل، تمامًا مثل المرأة التي تعرضت لسوء المعاملة التي يجب أن تغادر منزلها لتنقذ نفسها”، ولا تزال المبادئ الرئيسية لهذا الكيان الجديد غير واضحة ، لكن روز يقول، “لن نتنازل عن” نصف الديمقراطية “.

وهو يدعي أن الدولة الجديدة ستكون مفتوحة لكل إسرائيلي، ويأمل أن تكون هناك عملية انتقائية معينة على أساس قيم الدولة الجديدة.

ووفقًا لروز، أبدى الكثير من الناس اهتمامًا بمشروعه، لكنه قرر في الوقت الحالي إيقاف العملية والتركيز على تشكيل المبادئ الأساسية للدولة، وهو ويعمل الآن على بودكاست جديد يناقش هذه المسألة مع المؤرخين والباحثين.

إن فكرة إعلان دولة إسرائيلية أو يهودية جديدة ليست جديدة، وقد كانت موجودة حتى قبل استقلال إسرائيل في عام 1948. حيث قدم هرتزل نفسه “مخطط أوغندا” في عام 1903 ، وهو خطة لإنشاء دولة يهودية في شرق إفريقيا البريطانية، والتي كانت قبل المؤتمر الصهيوني السادس، لكن الخطة لم تؤت ثمارها.

وكان قد أسس إيلي أفيفي، وهو يهودي وحيد، في الخمسينيات من القرن الماضي، دولة صغيرة تسمى “أحزيف” في قرية ساحلية قديمة بالقرب من الحدود اللبنانية.

وفي عام 1989، أعلن الناشط اليميني المتطرف مايكل بن هورين “مملكة يهودا”، ربما تكريمًا للمملكة التوراتية التي انفصلت عن إسرائيل الموحدة التوراتية خلال القرن العاشر قبل الميلاد.

وفي عام 2014، قامت i24NEWS بتغطية الاجتماع التأسيسي في الجليل حيث حاولت المجموعة ، بقيادة الناشط اليساري الدكتور عنات ريمون، الباحث التربوي الذي أبدى ذات مرة تعاطفه مع داعش، إنشاء مستوطنة مستقلة في شمال إسرائيل. لكن هذا المشروع فشل وتم حل المجموعة بعد اجتماعها الأول بوقت قصير.

اليوم، يقول تامار هوفمان، أحد مؤسسي هذه المجموعة، أنها تعارض الحكومة الجديدة، لكنها تقبل تصويت الأغلبية، ويقول: “معظم الناس في إسرائيل صوتوا لهذه الحكومة ، حتى يتمكنوا من فعل ما يريدون، بما في ذلك تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وأعرب عن أسفه “لقد بذلت الكثير من الجهد والمال على هذا، ولم يخرج منه شيء”.

يبدو أن معظم هذه المبادرات محكوم عليها بالفشل حالياً، وكن زيادة الآراء التي تشكك في قدرة إسرائيل على البقاء، وتحاول إيجاد بدائل قد تكون مقلقة وباعثة على التخوف من المستقبل.

وكان الشاعر الإسرائيلي الشهير إيهود مانور قد كتب ذات مرة: “ليس لدي بلد آخر، رغم أنها تحترق، ممزقة”، وكانت الأغنية الشهيرة رمزًا للجنسية الإسرائيلية. ولكن هل سنرى تصدعات جديدة ومخيفة في هذا الإجماع؟