ارتفاع غير مسبوق في سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق الاردني

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، اليوم السبت، 40.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.6 دينارا لجهة البيع، وبهذا السعر يكون الغرام ارتفع 1.2 دينار مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي الذي بلغ 39 دينارا.

وحسب النشرة اليومية، التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.7 و 36 دينارا على التوالي.

نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان قال، اليوم السبت، إن الذهب ارتفع يوم أمس (الجمعة) بشكل قياسي عالميا حيث أغلق على 1988 دولارا للأونصة.

وأرجع أسباب ارتفاع الذهب عالميا إلى تداعيات البنوك التي أعلن عن إفلاسها في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن سعر الليرة الإنجليزي 325 دينارا والرشادي 285 دينارا، متوقعا زيادة العرض في السوق المحلي.

وتابع علان: “هذا السعر هو الأعلى خلال 30 شهرا من اليوم حيث وصلت الأونصة بجائحة كورونا نحو 1999 دولارا ونحن الآن قبل هذا الرقم بقليل”.