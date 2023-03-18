أبرزها “وأخيراً”.. لبنان تقدم 5 مسلسلات بالموسم الرمضاني/ فيديو

لم تحظِ لبنان هذا العام بالكثير من الأعمال الدرامية، فكل ما سوف تقدمه خمسة أعمال حتى الآن فقط تم الإعلان عنها وهي: عِشرة عُمر، السوق السوداء، النار بالنار، للموت (ج3)، وأخيراً.

تضم هذه الأعمال الخمسة نخبة كبيرة من نجوم لبنان بمشاركة فنانين سوريين أيضاً مثل “الفنان قُصي خولي، رشا بلال، كاريس بشار والفنان عابد فهد،”.

مسلسل السوق السوداء

تدور أحداث المسلسل حول قضايا اجتماعية منوعة في المجتمع العربي محاولة لنقل واقع الحياة كما هو.

يشارك في العمل عدد من الفنانين منهم “طلال الجردي، إيلي متري، غنوة محمود، مهند الحمدي ورودريغ سليمان”

المسلسل من إخراج إيلي حبيب، وتأليف أحمد عادل.

مسلسل النار بالنار

يناقش هذا المسلسل الأزمات المستمرة بين اللبنانيين والسوريين على الأراضي اللبنانية ويحاول وضع حلول لهذه الأزمات عن طريق الحب والزواج بين الطرفين، وقد سبق وأعلن صناع المسلسل في الكثير من المناسبات أن العمل سيشهد تواجد الكثير من الممثلين السوريين واللبنانيين، وهو من أكثر الأعمال التي سيجتمع فيها الطرفان في مسلسل واحد.

المسلسل بطولة “عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى وزينة مكي” من تأليف رامي كوسا، إخراج محمد عبدالعزيز،

مسلسل عِشرة عُمر

تدور الأحداث في إطار إجتماعي حول صراع العائلات في المجتمع اللبناني، وتواجه قصة حب الكثير من التحديات والمصاعب حيث يؤدي الفنان “هيثم المصري” شخصية “هادي”، وتنشأ بينه وبين “بيرلا” علاقة حب مع الشخصية التي تجسدها الفنانة “ماريتا الحلاني”

كما تؤدي الفنانة نور غندور، دور “سارة” ملكة جمال وتظهر شخصيتها القوية، لكنها تعاني من مرض الإرتياب النفسي وهو دور معقد ومركب جديد كلياً عليها.

المسلسل بطولة “نور الغندور، جان قسيس، ماريتا الحلاني، روزي الخولي وجو صادر” المسلسل من تأليف لبنى مرواني، وإخراج أحمد حمدي،

مسلسل للموت ج3

المسلسل يتبنى سلسلة من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على ظاهرة الأطفال المتسولين في الشوارع وتأثير ذلك على مستقبلهم”.

وقد بدأ المسلسل في جزئه الأول من فكرة أن يكون معظم الأبطال من الأطفال، أما في الجزء الثاني فقد تم التركيز على قضية تشغيل الأطفال واستغلالهم”

وقد أوضح القائمون على العمل أن “الدراما تلقي الضوء على المشكلة بحد ذاتها لكن هذا لا يعني أنها تعالجها، لعل بعد ذلك ان يتحرك أصحاب القرار للتغيير نحو الأفضل”.

المسلسل بطولة “ماجي بوغصن، دانييلا رحمه، دوجا حجازي، محمد عقيل، ورد الخال، يامن حجلي، ومهيار خضور” المسلسل من تأليف/ نادين جابر، ومن إخراج فيليب أسمر.

مسلسل وأخيراً

تدور أحداث المسلسل حول «خيال» المرأة القوية التي تعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضياً مليئاً بالقصص المؤلمة، وهي تقع في حب «ياقوت» السجين السابق الذي يعيش حياة غير مُستقرة، ويتورط مع بعض العصابات في عمليات اختطاف وقتل واتجار بالبشر، وعلى مدار الحلقات يحاولان الدفاع عن هذا الحب واستمراره.

المسلسل بطولة “قصي خولي، نادين نجيم” وتدور أحداثة في 15 حلقة فقط، المسلسل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

وقد شارك الفنان قصي خولي متابعيه، عبر حسابه في إنستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يُقبلّ زميلته في مسلسل “وأخيرًا” المرتقب عرضه في رمضان، النجمة اللبنانية نادين نجيم.

وعلّق على الفيديو بالقول: “خيال وياقوت قصة حب لا تنتهي”، في إشارة إلى اسمي الشخصيتين في العمل الدرامي. وكان قد ظهر في الفيديو الدعائي للمسلسل وهو يقبلها أيضا، وهو ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليقات: “يا خي حبو بعض ع الواقع و ريحوونا والله بنحبكو سوا”، “قصي بحب نادين عنجد وبتحجج بالمسلسل”، “احسهم حقيقي مرتبطين ياربي شكد حلوين سوا”.

https://www.instagram.com/reel/Cp5vvOFjbk9/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

وكان الفيديو الدعائي الخاص بمسلسل “وأخيرا” قد أحدث ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تضمنه مشهد حضن وقُبل بين الثنائي قصي ونادين.

وشاركت نجيم البرومو على حسابها في إنستغرام: “وأخيرًا قريبا على شاهد / ام بي سي عراق / ام بي سي مصر / ام بي سي. خلال شهر رمضان المبار. قصة حب ولا بالخيال”.

https://www.instagram.com/reel/CpdcQs1A87U/?utm_source=ig_web_button_share_sheet