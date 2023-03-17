عرض مسلسل الملحمة التاريخية “سفر برلك” في رمضان المقبل/ فيديو

فاجأت قناة “إم بي سي” ومنصة “شاهد” الإلكترونية الجمهور العربي بإعلان عرض الملحمة التاريخية “سفر برلك” في موسم رمضان 2023.

وقد عرضت “شاهد” الإعلان الترويجي الخاص بالعمل، معلنة طرحه بعد أيام، وذلك بعد فترة طويلة انتظر فيها الجمهور المسلسل الذي أبدى المخرج الراحل حاتم علي حماسه له، إلا أنه توفي قبل تنفيذه.

بدأ التحضير لهذه الملحمة التاريخية قبل سنوات طويلة، إذ تدور أحداث العمل خلال حقبة زمنية قديمة.

وكان المخرج السوري الراحل حاتم علي قد تحدث أكثر من مرة عن البدء بالتحضير لعمل مميز وتاريخي، مؤكدا أنه سيكون ضمن الأعمال التي ستحقق نجاحا واسعا.

وخلال تواجد المخرج الراحل في مصر للبدء بتصوير المسلسل، وتحديدا في شهر ديسمبر عام 2020، تعرض لأزمة قلبية داخل أحد فنادق القاهرة، ليفارق الحياة على إثرها.

وبعد وفاة حاتم علي أوكلت قناة “إم بي سي” المهمة للمخرج الليث حجو، وعملت على تغيير اسم المسلسل إلى “سنوات الحب والرحيل”، لكن يبدو أن القناة والمخرج قررا العودة إلى الاسم الأصلي الذي اختاره المخرج الراحل حاتم علي، تكريما لمسيرته.

ويروي مسلسل “سفر برلك” الأحداث التاريخية التي وقعت العام 1914، وهي فترة إصدار السلطان العثماني “فرمان” فرض فيه الخدمة العسكرية على كل الشباب في المناطق التي تخضع لسيطرة العثمانيين.

ويتناول العمل بشكل خاص قصة 4 شباب عرب في مدينة إسطنبول، يجسد أدوارهم كل من: الفنان السعودي عبد الرحمن اليماني، والفنان السوري أنس طيارة، والفنانين اللبنانييْن وسام فارس وبيو شيحان.

ويجد هؤلاء الشباب أنفسهم مضطرين لأداء الخدمة العسكرية ومواجهة مآسي الحرب.

كما يضم العمل عددا من قصص الحب في زمن الحرب.

مسلسل “سفر برلك” يشرح التاريخ العثماني الأسود بأضخم إنتاج عربي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم الفنان السوري عابد فهد الذي يقدم شخصية “السلطان جمال”، والذي لقب بـ”السفاح”، إلى جانب فادي صبيح وديمة الجندي.