الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية التركي يزور مصر غدا السبت

من المقرر ان يزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو مصر، غدا السبت تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

وقد أفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن جاويش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره المصري سامح شكري.

وتعد زيارة جاويش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.

من جهتها أكدت الخارجية المصرية أن وزير خارجية تركيا سيزور القاهرة غدا السبت لإجراء محادثات مع شكري.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى جاويش أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره المصري آنذاك، أشار وزير الخارجية التركي إلى إمكانية عقد لقاء رسمي بين الرئيسين المصري والتركي في وقت قريب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في الدوحة، على هامش افتتاح مونديال قطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلزال.