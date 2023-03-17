إحداهما خطيرة بالرأس.. إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الاحد، واعتقال المنفذ وهو جريح/ فيديو
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الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية التركي يزور مصر غدا السبت
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