إحداهما خطيرة بالرأس.. إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الاحد، واعتقال المنفذ وهو جريح/ فيديو
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الأسد: اردوغان اخواني، ولكي تكون إخوانياً لابد أن تكون انتهازياً لا تعنيك قيم الصداقة والوفاء/ فيديو
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