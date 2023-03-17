اطلقا النار على القوة الامنية.. اعتقال تاجر مخدرات وشقيقه في مادبا

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنيّة داهمت ليلة امس منزل أحد تجّار المخدرات في محافظة مادبا بعد جمع المعلومات عن نشاطه الجرمي، والتأكد من حيازته لكميات من المواد المخدرة داخل منزله.

وأكّد الناطق الإعلامي أن الشخص وشقيقه بادرا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة الأمنية، التي تمكنت من التعامل مع الموقف والسيطرة عليهما.

وتابع انه جرى ضبط السلاحين الناريين المُستخدمين من قبل الشخصين، و 15 كف حشيش، وكميات من الحبوب المخدرة، اضافة الى كمية من اشتال الماريجوانا التي زرعت داخل المنزل، فيما بوشرت التحقيقات معهما تمهيدا لإحالتهما للمدعي العام لمحكمة امن الدولة.