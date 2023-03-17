أجواء مشمسة اليوم الجمعة، ومنخفض جوي يبدأ تأثيره مساء الغد

عمان – يطرأ اليوم الجمعة، إرتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة، و لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

أما ليلًا: تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي وتسود أجواء باردة وتتكاثر كميات الغيوم وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة ، تمتد لاحقا إلى المناطق الوسطى وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتعمق الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز شمال قبرص الأحد، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد أحيانا، ومن المتوقع تدريجيا أن تمتد الهطولات إلى جنوب وشرق المملكة على شكل زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الاثنين، باردة وغائمة وماطرة في اغلب مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد أحيانا ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 20 – 11 ، وفي الأغوار الشمالية 26- 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 16، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 15 درجة مئوية.

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