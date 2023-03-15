الاردن يدعو أوقاف القدس لالتزام الهدوء بالمسجد الأقصى في رمضان

قال المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، عزام الخطيب، اليوم الأربعاء، إنّ هناك تنسيقا مع الأردن للحفاظ على الهدوء داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأضاف الخطيب، لقناة “المملكة”، أن وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية محمد الخلايلة، وجه لتسخير الإنفاق المالي لتلبية احتياجات المسجد الأقصى والمصلين خلال شهر رمضان.

وطالب، بعدم المساس بالمصلين في المسجد الأقصى، حفاظا على شعورهم الديني وكل ما يتعلق بعبادتهم، وإبعاد المقتحمين عن المسجد.

ويعمل مع أوقاف القدس ألف متطوع داخل ساحات المسجد الأقصى لترتيب دخول وخروج المصلين على أبواب المسجد لمنع أي ازدحام.

كما يوجد حارسات من أوقاف القدس سيعملن على تنظيم فصل الرجال عن النساء بحيث تم تخصيص قبة الصخرة وصحن قبة الصخرة لهن وباقي الساحات للرجال.

ورجح الخطيب، دخول المسجد الأقصى يوميا 200 – 250 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وخارج فلسطين منذ صلاة الفجر حتى التراويح، حيث يرتفع عدد المصلين في أيام الجمعة.

وأشار، إلى أنه سيتم تركيب مظلات للمصلين، وعمل برامج دينة متكاملة، كما سيتم تأمين إفطارات للمصلين على موعد أذان المغرب وقبيل صلاة الفجر (السحور)

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، قد قال إنّ اجتماع العقبة، الذي جمع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سياسيين وأمنيين بحضور أردني وأميركي ومصري، أكد التزاماً فلسطينياً- إسرائيلياً والعمل على خفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.

كما سيعقد اجتماع في شرم الشيخ وفقا لبيان العقبة خلال الشهر الحالي.

جدير بالذكر ان المسجد الأقصى يشهد يوميًا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.