بوتين مرحباً بالأسد: أنا سعيد برؤيتكم في موسكو ونحن على اتصال دائم، ونشهد تطوراً كبيراً في العلاقات بين بلدينا/ فيديو
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ابرز ثلاثة مسلسلات سورية في الموسم الرمضاني المقبل
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