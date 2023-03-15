ابرز ثلاثة مسلسلات سورية في الموسم الرمضاني المقبل



ينتظر عشاق الدراما السورية من الجمهور العربي رؤية مسلسلات رمضان الجديدة، حيث يتوقع النقاد أن تحقق المسلسلات السورية مشاهدات عالية عن غيرها، نظرا لتنوع مضامينها، وشعبية نخبة من أبرز نجوم التمثيل العرب، ومن أبرزهم تيم حسن، وديمة بياعة، وبسام كوسا، وأسامة الروماني، وليليا الأطرش، ومها المصري، وعبير شمس الدين، وأمل بوشوشة، وعبد المنعم عمايري، وفايز قزق، وأحمد الأحمد، ويزن السيد، ومحمد حداقي، ونانسي خوري، وأندريه سكاف، وعبير شمس الدين.

وفيما يلي ابرز ثلاثة مسلسلات سورية سوف تعرض خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل “زقاق الجن”

ينتمي “زقاق الجن” إلى قائمة مسلسلات شامية رمضان 2023، وهو عمل بوليسي تدور أحداثه في العاصمة دمشق.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أيمن زيدان، وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري، وصفاء سلطان، وشكران مرتجى، وسعد مينا، وشادي زيدان، وهو من تأليف محمد العاص وإخراج تامر اسحق.

مسلسل “مال القبان”

يعد “مال القبان” من أهم مسلسلات رمضان 2023، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وسلاف فواخرجي، وخالد القيش، وحلا رجب، وهو من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه وإخراج سيف سبيعي.

ويتناول مسلسل “مال القبان” مجموعة قصص من الواقع الراهن الذي يعيشه المجتمع السوري، وما يتخلله من أزمات ومشاكل يواجهها الناس في يومياتهم.

مسلسل “الزند”

ينافس النجم السوري تيم حسن في سباق رمضان الدرامي ٢٠٢٣ بمسلسل يحمل اسم “الزند”.

ويعتبر “الزند” من احدث المسلسلات السورية التي تدور في إطار اجتماعي سياسي، حول عائلة عاصي الزند التي تواجه مجموعة من التحديات الصعبة في الحياة.