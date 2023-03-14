وفاة راعي اغنام بتماس كهربائي في لواء الأغوار الشمالية

توفي شاب 22 عاماً اليوم الثلاثاء، بتماس كهربائي ناجم عن وحدات إنارة على سور أحد المنازل المحاذية لإحدى طرق بلدة قليعات، في لواء الأغوار الشمالية.

وقال متصرف اللواء، الدكتور علي الحوامدة الذي تفقد موقع الحادثة، لوكالة (بترا)، إن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب إربد، بدأت تحقيقاً في الحادثة التي نجم عنها وفاة الشاب، ونفوق رأسين من الأغنام التي كان يرعاها في المكان.

وبين أن كوادر شركة توزيع الكهرباء كشفت على الموقع، وتبين وجود تعرية في أحد أسلاك التمديدات الكهربائية المنزلية لوحدات إنارة على سور منزل بالمنطقة، وملامسته لسياج حديدي في محاذاة الطريق؛ ما تسبب بتماس كهربائي أدى إلى وفاة الشاب، أثناء مروره بمحاذاته.

بدوره، قال مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور إحسان مطالقة، إن كوادر قسم الإسعاف والطوارئ استقبلت حالة الشاب، بعدما أخلته كوادر الدفاع المدني، مشيراً إلى أن محاولات طبية جرت لإنعاشه، لكنه وصل متوفياً، فيما جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

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