الامارات تستضيف مؤتمراً يضمها وإسرائيل والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان لتعميق التعاون المائي والغذائي !!!
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فريدة الشوباشي: لم أشهر إسلامي إلا في 2010، وعبد الناصر هو عمر بن الخطاب هذا العصر/ فيديو
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