هل ثاب أبن زايد الى عروبته؟.. الإمارات تجمّد صفقة شراء أنظمة عسكرية إسرائيلية “حساسة” بسبب تصرفات حكومة نتنياهو

أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الإثنين، ما أوردته قناة 12 العبرية الليلة الماضية، حول وجود أزمة في العلاقات مع الإمارات، رغم نفي رئيس الحكومة في تل أبيب بنيامين نتنياهو ذلك.

وكانت القناة العبرية، ذكرت أن رئيس الإمارات محمد بن زايد قرر تجميد صفقات مهمة مع إسرائيل بسبب الوضع السياسي، ومن بين ذلك صفقة أمنية حساسة لشراء منظومات دفاعية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم، عن مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة على العلاقات مع الإمارات، إن هناك ما يدعو للقلق الحقيقي على صعيد العلاقات مع الدولة العربية.

وقالت المصادر: “العلاقات على المستوى التكتيكي جيدة ولم تتضرر، وهناك بعض التقدم في قضايا مدنية، لكن هناك خلافات على العديد من القضايا السياسية والأمنية”.

ووصف مسؤول إسرائيلي كبير ما يجري بأنه “انهيار على كل الجبهات”، مشيرًا إلى أن الضرر الذي سيلحق بالعلاقة سيحتاج لسنوات من أجل علاجه.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر: “الإمارات العربية المتحدة هي مجرد مثال واحد على هذا الانهيار الذي جاء بعد دفء قياسي في العلاقات .. هناك دول أخرى تنأى بنفسها عن إسرائيل أو على الأقل تجمد التواصل”.

وأضاف: “لا يقتصر الأمر على عدم دعوة الولايات المتحدة، لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض .. هناك تفاهم في أوساط المجتمع الدولي على أن نتنياهو لا يسيطر على الحكومة ويقودها سموتريتش وبن غفير .. الحدث في حوارة كان بمثاب مفترق طرق .. كان التفاهم أن نتنياهو ملتزم بالهدوء وفجأة يرون أن المنطقة تحترق تحت أنوف الجيش”.

تجمد صفقة لشراء أنظمة عسكرية إسرائيلية

وفي التفاصيل، تراجعت الإمارات عن إتمام صفقة لشراء أنظمة “عسكرية حساسة” من إسرائيل، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء امس الأحد، بسبب استياء أبو ظبي من تصريحات وسياسات وزراء تيار “الصهيونية الدينية” في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة بأن الأنظمة العسكرية التي كانت الإمارات تعتزم شراءها من إسرائيل تعتبر “خاصة وحساسة وتخضع للرقابة العسكرية إذ يحظر النشر حولها”، وأفادت بأن القرار الإماراتي يأتي بسبب تصرفات الحكومة في الشهر والنصف الماضيين.

وذكر التقرير أن الإمارات مستاءة من سلوك وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير؛ بما في ذلك اقتحام الأخير للأقصى، وتصريحات الأول حول إرهاب المستوطنين في بلدة حوارة.

وقال الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، لمسؤولين إسرائيليين، إنه “إلى حين التأكد من أن نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها، لن نكون قادرين على القيام بأنشطة مشتركة”. وأفادت القناة بأن أبو ظبي قررت تجميد الصفقات العسكرية.

وحذّر التقرير من تداعيات تصرفات بن غفير وسموتريتش على العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي، مشيرا إلى أن “التعاون الاستخباراتي والأمني بين إسرائيل والإمارات لا يزال قائمًا”.

شذئئئئئئئئئئئئئئئئئئئولفت التقرير إلى أن القرار الإماراتي اتخذ في أعقاب إرجاء أبو ظبي زيارة رسمية كانت مقررة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، ورفض المسؤولين في الإمارات تحديد موعد جديد للزيارة.

كما حذّر التقرير من أن تحذو الإمارات حذو السعودية، وأن تشهد علاقاتها مع إيران تقاربا خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي عليه أن “يثير مخاوف حكومة نتنياهو”.

وفي تعليقه على التقرير، غرّد عضو الكنيست بيني غانتس، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، مطالبا نتنياهو بـ”تحييد سموتريتش وإقالة بن غفير”، وقال: “لقد اخترقت خيول طروادة مقدسات الأمن الإسرائيلي، والضرر بات ملموسا”.

وأضاف “إنني أدعو نتنياهو – لا تدمر ما تم بناؤه حتى بواسطتك – بجهد كبير. ارفعوا يدي سموتريتش عن وزارة الأمن وأقِل رجل النار المسؤول عن الأمن الداخلي. مصالح إسرائيل الإستراتيجية في المنطقة أهم من الاعتبارات السياسية الضيقة”.

وسارع مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية الإسرائيلية إلى نفي التقرير. وقالت وزارة الخارجية: “خلافا للتقرير، فإن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قوية ومتينة”.

واعتبرت أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا على نص الاتفاقية الجمركية، والذي ستؤدي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين حيز التنفيذ وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين إسرائيل والإمارات”، دليل على ذلك.

من جانبه، قال مكتب رئيس الحكومة إن “إسرائيل والإمارات تحافظان على علاقات سياسية مثمرة في جميع المجالات”.

وقال سفير إسرائيل لدى الإمارات إنه “من المحادثات مع مصادر رفيعة في أبو ظبي، ممن هم مطلعون على تفاصيل العلاقات بين الدولتين ويعرفون الطرفين جيدًا، فإن التقرير ببساطة غير صحيح”.

في المقابل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مطلعة على العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي، قولها إن هناك ما يدعو للقلق”، وإن المسؤولين في الإمارات “قلقون بالفعل بشأن الأمور التي يتابعونها في إسرائيل”.