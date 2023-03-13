استطلاع الرأي يكشف تقدم كليشدار أوغلو مرشح المعارضة على أردوغان في سباق الرئاسة، بأكثر من 10 نقاط مئوية
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“رنا طارق” تتألق مع “حجازي متقال” في أغنية «متى أشوفك»/ فيديو
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