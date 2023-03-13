“رنا طارق” تتألق مع “حجازي متقال” في أغنية «متى أشوفك»/ فيديو



قالت المطربة المصرية، رنا طارق، فى تصريحات صحفية، بأنها سعيدة بالتعاون مع الفنان حجازى متقال فى أغنية “متى أشوفك “.

وأضافت رنا طارق أنها تحب الأغانى التراثية، وبالتحديد أغنية “متى أشوفك “، موضحة أنها كانت تحضر لها منذ فترة وأحبت أغانيها هي وحجازى متقال.

وأوضحت رنا: “أول لما عرضت الأغنية على حجازى متقال رحب جدًا بالفكرة وبعدها بــ ٢٤ ساعة الأغنية اتنفذت ونزلت على طول”.

وأشارت رنا أن حجازى متقال كان متحمساً جداً للأغنية لأنه يحب أغاني التراث، وأكدت أن الموزع أسامة عبد الهادى كان له بصمة فى توزيع الأغنية بتوزيع جديد.

جدير بالذكر، أن أغنية “متى أشوفك” من كلمات زكريا الحجاوي، وتوزيع وهندسة صوتية أسامة عبد الهادي، فيديو ياسمين الخولي.

وتستعد المطربة والملحنه رنا طارق لطرح أغنية “سينجل” فى موسم الصيف المقبل، فيما انتهت من تلحين بعض الاغاني لبعض النجوم سوف يتم طرحها فى الصيف المقبل ايضاً.