هل ثاب أبن زايد الى عروبته؟.. الإمارات تجمّد صفقة شراء أنظمة عسكرية إسرائيلية "حساسة" بسبب تصرفات حكومة نتنياهو
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جرينتش+2 04:05
الاعتداء بالضرب على أحد المعلمين في مدرسة الفاروق بالرمثا
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