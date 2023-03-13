استطلاع الرأي يكشف تقدم كليشدار أوغلو مرشح المعارضة على أردوغان في سباق الرئاسة، بأكثر من 10 نقاط مئوية
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جرينتش+2 11:33
أمهات شهداء جنين ونابلس يقمن بزيارة مواساة لعائلة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، بطل عملية حوارة
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