قناة المملكة تبث مساء اليوم الاحد حفل زفاف الأميرة إيمان

اعلنت قناة “المملكة” المقربة من القصر الملكي، انها ستبث عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء لسمو الأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت في الخامس من تموز/يوليو عام 2022 ميلادية، قد جرت خطوبة الأميرة إيمان على جميل، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.