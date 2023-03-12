الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية إلى سوريا

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى الأشقاء في سوريا ضمن حملة الاستجابة الطارئة.

وقال الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن القافلة تتكون من 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والحرامات والفرشات وطرود صحية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، ليجري تسليمها عبر الحدود الأردنية – السورية للهلال الأحمر العربي السوري، ومنظمات الأمم المتحدة عبر نظام التبادل “باك تو باك”.

وأشارت إلى أن عدد الطائرات المرسلة إلى سوريا قد بلغ ثلاث طائرات من خلال مطاري دمشق وحلب، حيث وصلت أولى المساعدات إلى الأشقاء في سوريا من خلال طائرتين جويتين في الثامن من شباط ضمن الجسر الجوي.

ولفتت الهيئة إلى أنها تستقبل التبرعات العينية ضمن قائمة محددة، ويجري تحديثها كلما استجد الطلب لتلبية الاحتياجات.

وتشمل الاحتياجات وفق البيان، الخيم العائلية ومولدات كهربائية ومستلزمات أطفال وكبار سن وحليب أطفال وطرود ومواد غذائية وأسرّة طوي وصوبات وحرامات وبطانيات وفرشات وحصائر ومخدات ومصابيح يدوية وملابس وأحذية شتوية جديدة ومياه معدنية وأدوية.

كما تشتمل على مستلزمات طبية وحقائب نوم وطرود صحية وحافظات طعام وأجهزة تنفس وحقائب إسعافات أولية وإنعاش ومعدات إزالة أنقاض ومعدات إنقاذ، وأسطوانات أكسجين مع مقياس تدفق، وأسرة مرضى وعربايات نقل مرضى وأقنعة أوكسجين للكبار والصغار وشاش طبي وكفوف طبية معقمة وسيارات إسعاف وأدوات جراحة عامة.

وكانت الهيئة أعلنت عن أرقام هواتف لاستقبال التبرعات العينية وهي: 065523190، 0795005843، 0791406673 ،0791200838، وتستقبل التبرعات النقدية من خلال الحساب البنكي لمنكوبي سوريا بالدينار الأردني في بنك الاتحاد/ فرع الوحدات/ باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية/ حساب رقم 0040/10/16599/15110 – رقم الآيبان (JO21UBSI1030000040101659915110) أو من خلال خدمة CliQ على اسم المستخدم JHCOD.

وتستقبل التبرعات النقدية لمكنوبي تركيا بالدينار الأردني في بنك الاتحاد/ فرع الوحدات/ باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية/ حساب رقم 0040/10/16599/15107 – رقم الآيبان (JO05UBSI1030000040101659915107) ومن خلال تطبيق إي فواتيركم من خلال اختيار بند تبرعات المشاريع الخيرية ثم اختيار بند تبرع طارئ لزلزال سوريا أو تركيا، بالإضافة إلى توفر خدمة التبرع للأشخاص من جميع أنحاء العالم عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني (www.jhco.org.jo).

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