استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
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جرينتش+2 04:06
العدو يزيد من كمائنه لاستنزاف المقاومة في الضفة.. وهي بحاجة الى كسر النمطية والتعلم المستمر من تجاربها
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