استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
أهم العناوين
جرينتش+2 04:05
لن نقبل بتقسيم سوريا إلى أشلاء… الرئيس سعيّد يؤكد عزمه إعادة العلاقات مع سوريا وتبادل السفراء بين تونس ودمشق
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني