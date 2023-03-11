في حفل زفاف حسن شاكوش.. تامر حسني يشعل الأجواء/ فيديو

أشعل الفنان المصري تامر حسني الأجواء في حفل زفاف مغني المهرجانات حسن شاكوش وفتاة تدعى ريم من خارج الوسط الفني، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، مساء امس الجمعة.

وقدم حسني العديد من الأغاني وسط تفاعل كبير من الحضور، فيما شهد على عقد قران حسن شاكوش زميلاه حمو بيكا وعمر كمال، بحضور عائلتي العروسين، وأصدقائهما، ومجموعة من نجوم الفن.

كما شارك الفنان مصطفى قمر في حفل الزفاف، وأدى أغنية “السود عيونه” مع تامر حسني.

وبدأ حفل الزفاف بسجود العروس على الأرض في مشهد أثار إعجاب الحضور، تعبيرًا عن سعادتها لزواجها من شاكوش، ووصفت ارتباطها بأنه عوض من الله لها، وأنه بالنسبة لها أفضل إنسان في الدنيا.

واحتفل شاكوش عقب عقد القران بالرقص مع زوجته وسط تصفيق المتواجدين بالحفل لتدخل بعدها إحدى فرق الرقص الشعبي إلى جانب عدد من الراقصات.

وكان “اليوتيوبر” علي غزلان صديق “شاكوش” قد نشر صورًا وفيديوهات للاستعدادات الأخيرة للحفل عبر خاصية “ستوري” على تطبيق “إنستغرام”.

وظهر “شاكوش” وهو يتحدث عن شعوره، قائلا: “موضوع مختلف إني أبقى عريس، دي بالنسبة الي معجزة، هغنيلها حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، وهي بنت الجيران على فكرة”.

وكان شاكوش قد كشف تفاصيل طلبه ليد ريم، مُشيرًا إلى أنها كانت مخطوبة قبل ارتباطه بها، مؤكدًا أنه كان حريصًا على اختيار الصفات التي يريدها في شريكة حياته.

وأضاف في تصريحات صحفية محلية: “اخترت إن مراتي تكون ست بيت والحمد لله معاها تعليم عالي”، مشيرًا إلى أنه يمنعها من بعض الأمور لأنه رجل صعيدي، كما علق: “قفلت لمراتي فيس بوك وإنستغرام ومش عندها غير واتسآب فقط”.

يذكر أن اَخر أغاني حسن شاكوش “حنيلي”، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وهي من كلمات إسلام المصري وألحان شاكوش ومن توزيع إسلام ساسو، والفيديو الكليب من إخراج هادي الباجوري.