تخبط وقلق واتهامات متبادلة.. الإعلام الإسرائيلي يعتبر اتفاق إيران والسعودية بمثابة فشل كبير لسياسات كيانه

استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
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جرينتش+2 04:04
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