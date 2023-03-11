بدء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في 26 تموز المقبل

كشف المدير التنفيذي لمهرجان جرش، أيمن سماوي، اليوم السبت، عن موعد بدء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي ستنطلق في 26 / 7 وتستمر لغاية 5/ 8 ولمدة 11 يوما.

وحول الفنانين المشاركين بالمهرجان، لفت سماوي في تصريح لقناة “المملكة” أنه تجري حاليا مفاوضات مع كبار الفنانين للمشاركة في مهرجان جرش لهذا العام، ومن أبرز الفنانين الذين يتم التفاوض معهم محمد عبده وصابر الرباعي ونجوى كرم وراغب علامة وعمر العبدالات.

وبيّن سماوي أن المهرجان هذا العام سيكون مهرجانا نوعيا، وأنه سيتم تخصيص أجنحة داخل المهرجان للسفارات لتعرض السفارات داخل الأجنحة مورثها وثقافتها، موضحا بأنه سيكون هناك تنوع ثقافي وفني هذا العام .

ولفت إلى أنه سيتم عقد عدد من الفعاليات في العاصمة عمان في المركز الثقافي الملكي ومبرة أم الحسين .

وتابع: “سيكون هناك فعاليات في مركز الرعاية والتأهيل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة جرش”

وقال إن هنالك فعاليات لمرضى متلازمة داون وفعاليات خاصة بالريادة لقطاع الشباب.