وقفة غاضبة قرب سفارة العدو بعمان نصرة للأسرى الفلسطينيين

شارك مواطنون، بعد صلاة اليوم الجمعة، في وقفة تضامنية عند مسجد الكالوتي القريب من سفارة العدو بعمان، نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصادقة الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح عقوبة الإعدام بحق الأسرى .

وتأتي الوقفة، التي دعت إليها اللجان العاملة للأسرى في الأردن، بالتزامن مع مواصلة الأسرى داخل سجون الاحتلال خطوات العصيان والاحتجاج لليوم الـ25 على التوالي، رداً على إجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحقهم.

وقالت اللجان إن الوقفة تأتي احتجاجا على الممارسات الوحشية ضد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وعلى رأسها قانون إعدام الأسرى.

وقد أكد المشاركون، بهذه الوقفة، على أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات ضرورة وطنية لإيصال رسالة للاحتلال مفادها أن “شعبنا لم ولن ينسى أسراه، وسيفعل كل ما يلزم للحفاظ على كرامتهم”.

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها “الحرية للأسرى”، و”جنين وغزة يد واحدة”.

ومنذ 14 شباط الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها المتطرف “بن غفير”.

وتتمثل إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وشملت الإجراءات أيضاً، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت سلطات الاحتلال الأسرى بخبز مجمد، كما وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.