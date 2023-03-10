استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
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جرينتش+2 04:03
حركة حماس تزفّ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، منفذ عملية إطلاق النار في “شارع ديزنغوف” بقلب مدينة تل أبيب
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