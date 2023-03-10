بوتين يهنئ شي بينغ بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين.

وكان الرئيس بوتين أول من أرسل تهنئة للرئيس الصيني من بين زعماء العالم، حيث جاء في البرقية التي نشرها الكرملين في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهانئي القلبية على إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وقال بوتين: إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب هو شهادة اعتراف بمزاياكم رئيسا للدولة، فضلا عن الدعم الواسع لسياساتكم الخاصة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين وحماية المصالح الوطنية على الساحة العالمية.

واضاف: إن روسيا تقدر عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين دولتينا. ونحن على ثقة تامة من أننا، بالعمل معا، سوف نضمن بناء تعاون روسي صيني مثمر في مختلف المجالات، وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

وختم بوتين بالقول: أتمنى لكم مخلصا، صديقي العزيز، نجاحا جديدا في أنشطة دولتكم لصالح الشعب الصيني الصديق، فضلا عن الصحة الجيدة والتوفيق”.

وكان البرلمان الصيني قد صوت بالإجماع، في الدورة الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على انتخاب الرئيس شي جين بينغ لولاية ثالثة، ليصبح أول رئيس لجمهورية الصين الشعبية ينتخب للمرة الثالثة لولاية مدتها 5 سنوات.

فقد أعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.

وجرى انتخاب رئيس الدولة صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني بالاقتراع السرى.

كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت

وبذلك يصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني ينتخب ثلاث ولايات متتالية.

يشار إلى أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس القيادة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ

وكان قد انتخب شي جين بينغ رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في 14 آذار/مارس 2013، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في 17 آذار/مارس 2018. .

والجدير بالذكر أن جين بينغ يشغل جميع المناصب القيادية الرئيسية الأربعة في البلاد، ويمسك بيديه قيادة الحزب والجيش والدولة، فقد أعيد انتخاب شي جين بينغ، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنهاية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، لفترة ثالثة أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيسًا للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين .