بوتين يهنئ شي بينغ بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات

استشهاد ثلاثة من مقاتلي مجموعة "عرين الأسود" صباح اليوم الاحد خلال اشتباك مسلح مع قوات العدو غربي نابلس
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جرينتش+2 04:03
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