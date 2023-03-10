استشهاد الفتى أمير عودة، ووقوع عشرات الاصابات برصاص العدو خلال المواجهات اليوم الجمعة بسائر مدن وبلدات الضفة

رام الله – استشهد فتى وأصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الفتى أمير مأمون عودة (16 عامًا)، استشهد متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عند المعبر الشمالي لمحافظة قلقيلية.

ووفقًا للوزارة، فإن الطفل عودة تعرض لعيار ناري حي في الصدر، وقد أصيب بجروح حرجة، ونقل إلى مستشفى درويش نزال، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في المسيرات التي شهدتها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق وآخر نتيجة سقوطه، جراء قمع قوات الاحتلال ، مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لـ”وفا” بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وفي منطقة قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق،خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي بيت لحم ، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم .

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في منطقة “خربة تقوع” عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

لحظة الإعلان عن ارتقاء الطفل أمير عودة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية. pic.twitter.com/Ix6VVLURvt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 10, 2023