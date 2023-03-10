استشهاد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن زعم أنه هتف “الله اكبر” وحاول طعنه اليوم الجمعة قرب قلقيلية

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن زعم أنه حاول طعنه قرب بؤرة “مزرعة دوروت” ما بين سلفيت وقلقيلية.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن الشاب اقترب من المستوطن وهو يصرخ “الله أكبر”، وبحوزته عدة سكاكين، وحاول طعن المستوطن الذي قام بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلًا على الفور.

وادعت أنه عثر بحوزته على عدة سكاكين وعبوات محلية “أكواع”.

وفي التفاصيل، استشهد شاب فلسطيني، صباح الجمعة، برصاص مستوطن زعم أنه حاول طعنه قرب بؤرة “مزرعة دوروت” بين سلفيت وقلقيلية، في الضفة المحتلة.

وبحسب إذاعة كان العبرية؛ فإن الشاب اقترب من المستوطن وهو يصرخ “الله أكبر”، وبحوزته عدة سكاكين، وحاول طعن المستوطن الذي أطلق النار تجاهه؛ ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وادعت الإذاعة العبرية أنه عثر بحوزته على سكاكين وعبوات محلية “أكواع”.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد عبد الكريم بديع الشيخ ( ٢١ عاماً )، عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد هذا الشاب

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية سنيريا، جنوب قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل، عرف منها منزل الشاب بديع عبد الكريم الشيخ.