ادخال سيدة بإربد نشرت صورتها على مواقع التواصل للمستشفى



عمان – قالت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الجمعة، أنه بالتنسيق مع الحاكم الإداري والجهات المعنية، تم إدخال السيدة التي تم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة إربد، إلى المستشفى للوقوف على الحالة الطبية والنفسية لها.

وذكرت الوزارة في بيانٍ صحفي، أنه تبين من خلال التقرير الطبي، أنها تعاني من انفصام عقلي وتحتاج إلى تحويلها للمركز الوطني للأمراض النفسية للمراقبة والعلاج وتم إدخالها المركز مساء أمس.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إجراء الدراسة الاجتماعية اللازمة لحالة السيدة، حيث تبين أنه لديها سند أسري ومصادر دخل ومكان للسكن.