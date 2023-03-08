نجاة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة من محاولة اغتيال باربع رصاصات أطلقها مقاومون مساء اليوم قرب نابلس



نجا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي دغان، اليوم الاربعاء، من محاولة اغتيال عندما اطلق مقاومون فلسطينيون النار عليه من دون ان تقع اصابات

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان يوسي دغان تعرض لـ 4 أعيرة نارية أطلقت اتجاهه وذلك خلال جولة في منطقة قبر يوسف، واكدت التقارير انه لا إصابات نتيجة الهجوم.

وبحسب القناة الـ7 العبرية فإن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان أثناء تجوله في مستوطنة “متسبيه يوسيف” المقامة على جبل جرزيم في نابلس.

واشارت الى انها المرة الثانية خلال الأشهر الخمسة الماضية التي يتعرض فيها داغان لإطلاق نار.

وجاء الهجوم على المسؤول الاستيطاني الاسرائيلي بعد 24 ساعة من مجزرة اسرائيلية ارتكبتها سلطات الاحتلال في جنين اسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين غالبيتهم من الاجهزة الامنية الفلسطينية