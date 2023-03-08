المجد للشهداء.. جماهير فلسطينية غفيرة شيعت اليوم الاربعاء جثامين الشهداء الستة في جنين ونابلس
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جرينتش+2 10:50
نجاة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة من محاولة اغتيال باربع رصاصات أطلقها مقاومون مساء اليوم قرب نابلس
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