المجد للشهداء.. جماهير فلسطينية غفيرة شيعت اليوم الاربعاء جثامين الشهداء الستة في جنين ونابلس
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توقيف موظف رابع في قضية موظفي الأراضي والمساحة بالموقر
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