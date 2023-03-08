تلبية لنداء “عرين الأسود” والقوى الوطنية.. اضراب ومسيرات غضب ليليلة ونهارية تعم الضفة وغزة حداداً على شهداء جنين

لبت الجماهير الفلسطينية الليلة الماضية، نداء مجموعات عرين الأسود، ودعوات القوى الوطنية والاسلامية، بالانطلاق في مسيرات حاشدة عمت الضفة الغربية وقطاع غزة دعماً للمقاومة الفلسطينية، والأسرى.

فقد جابت المسيرات الغاضبة شوارع نابلس ورام الله والخليل وطولكرم، وقطاع غزة.

ففي نابلس تجمع المواطنون على دوار الشهداء بنابلس، وساروا في مسيرات محمولة مرددين خلالها هتافات لـ”عرين الأسود” والمقاومة.

وقد تجمع عدد من المواطنين على دوار ابن رشد في الخليل، فيما خرجت مسيرة مركبات في طولكرم.

وفي قطاع غزة، تجمع مئات المواطنين في مختلف المحافظات، وأشعلوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات داعمة للمقاومة.

ودعت مجموعات عرين الأسود المواطنين مساء أمس الثلاثاء، إلى الخروج منتصف الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، إسناداً للمقاومة الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال.

ونعت عرين الأسود، شهداء مجزرة جنين، مؤكدة أن البوصلة ستبقى موجهة نحو الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرين بالرصاص الحي مساء الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه مخيم جنين ومحاصرته منزلاً. والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد ناطور (27 عاماً)، زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، محمد أحمد سليم خلوف (22 عاماً).

وبالتوازي، دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني للإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، في كل محافظات الوطن، غضبا على عدوان الاحتلال على جنين.

وقد عم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، الضفة الغربية المحتلة، وذلك حدادا على شهداء جنين، فيما شهدت مناطق مختلفة بالضفة وقطاع غزة مسيرات ليلية تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال، وذلك استجابة لنداء مجموعة “عرين الأسود”.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، حيث أغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.