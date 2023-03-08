المجد للشهداء.. جماهير فلسطينية غفيرة شيعت اليوم الاربعاء جثامين الشهداء الستة في جنين ونابلس

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين مساء أمس.

ففي جنين، شيعت الجماهير جثامين الشهداء الخمسة، وهم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد سليم خلوف (22 عاماً).

وجاب موكب التشييع شوارع وأزقة مخيم جنين، حيث ألقت عائلاتهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم قبل أن يتم أداء صلاة الجنازة عليهم، ويوارى جثمانهم الثرى.

وفي نابلس، انطلق موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة من أمام مستشفى رفيديا، باتجاه مخيم بلاطة ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد خروشة، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة المخيم.