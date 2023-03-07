تحويل هبوط الطائرات الى مطاري دمشق واللاذقية.. عدوان إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

حلب – سانا

نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا: إنه ” في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة “.

وكان مراسل وكالة “سبوتنيك” في سوريا، قد أفاد ليل الاثنين/الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في الوقت الراهن لعدوان إسرائيلي على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر أمني، أن “العدوان الإسرائيلي تم من قبالة السواحل السورية”. مؤكدا أن الصواريخ تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، ولكلن أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار.

ونفت مصادر لوكالة “سبوتنيك” في مطار حلب الدولي، وقوع أي إصابات بشرية. مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ومطار مطار حلب الدولي هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا ويقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، وهو يخدم مدينة حلب والمحافظات الشمالية، ويضم أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.

ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سورية بعد الزلزال.

وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل، سليمان خليل، أن مطار حلب استقبل أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي.

وأوضح خليل: “لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه”.

وفي وقت لاحق اليوم، قررت وزارة النقـل- المؤسسة العامة للطيران المدني السورية تحويل هبوط الطائرات والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق، واللاذقية الدوليين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه إثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال، والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق، واللاذقية.

ودعت الوزارة في بيانها المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية.

وأكدت الوزارة أن كوادرها باشرت عمليات الكشف عن الأضرار في مطار حلب الدولي، ليصار إلى إصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية.

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