استشهاد ستة فلسطينيين واصابة عشرة آخرين خلال عدوان إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مخيمي جنين وعسكر/ فيديو
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صندوق الزكاة يقرّر توزيع 10 آلاف طرد غذائي بشهر رمضان
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