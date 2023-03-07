حملة “أوقفوا الحصار”: معاناة الشعب السوري مستمرة، ومعركتنا كذلك

تحت عنوان “معاناة الشعب السوري مستمرة، ومعركتنا كذلك”، اطلقت حملة “أوقفوا الحصار” في 4 آذار 2023، أطلقت أول فعالياتها في 15 مدينة في الوطن العربي، أوروبا، وأمريكا الشمالية، احتجاجا على الإجراءات الجائرة أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ضد سوريا.

واعلنت الحملة ان هذه الفعاليات مستمرة، وستتوسع في مدن جديدة في أمريكا اللاتينية وحول العالم بأسره.

ودعت الجمهور لمؤازرتها في 18 آذار 2023، بمظاهرات احتجاجية متزامنة، وقالت: فلنوحد جهودنا للوصول للجميع، لإيصال صوتنا.. “أوقفوا الحصار على سوريا”.

وتوجهت لكل من يرغب بالانضمام اليها أو التنسيق معها، أو لمزيد من المعلومات، الاتصال بنا

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