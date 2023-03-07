بنسبة 40% عن الشهر السابق.. وزير الدفاع الروسي يكشف عن مصرع أكثر من 11 ألف جندي أوكراني خلال شهر فبراير

سبوتنيك عربي – كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حصيلة خسائر ضخمة لدى القوات الأوكرانية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مبينا أن هذه الخسائر أكبر نسبة 40% عن الشهر السابق.

وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الهاتف مع القيادة الروسية، اليوم الثلاثاء، إن إمداد دول “الناتو” بالأسلحة إلى نظام كييف لم يسبب نجاحا يذكر للقوات الأوكرانية التي خسرت أكثر من 11 ألف عسكريا فقط في شهر فبراير/ شباط الماضي وهو ما يزيد بنسبة 40%عن خسائر كييف في يناير/ كانون الثاني.

واضاف: “كجزء من الاستراتيجية الأمريكية (لكسر روسيا بقوة السلاح)، تعمل الدول الغربية على زيادة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وتوسيع برامج التدريب لأفراد الجيش الأوكراني. وفي نفس الوقت، لا يؤدي دعم نظام كييف من قبل دول (الناتو) إلى نجاح القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. بل على العكس من ذلك، هناك زيادة كبيرة في الخسائر بين أفراد القوات المسلحة الأوكرانية”.

واعتبر شويغو أن “عدم اكتراث نظام كييف بشعبه، الذي لا يأخذ في الاعتبار الخسائر البشرية الهائلة لصالح القيمين الغربيين، أمر مثير للدهشة”. في حين تبقى أولوية روسيا هي “الحفاظ على حياة وصحة الأفراد والمدنيين. وسنواصل تنفيذ المهام في إطار العملية العسكرية الخاصة”.

وشدد شويغو على ضرورة وضع حد لقيام الغرب، بقيادة أمريكا، بتزوير حقيقة المساهمة الرئيسية لروسيا في هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال: “سنناقش الأحداث الرئيسية للعمل العسكري السياسي عشية الذكرى 78 للنصر (على النازية). أطلقت الدول الغربية، بقيادة أمريكا، حربا إعلامية عديمة الضمير على الإطلاق ضد روسيا. يروج خصومنا بنشاط وبلا خجل للكذبة القائلة بأنهم هم الذين قدموا المساهمة الرئيسية في هزيمة الفاشية ونهاية الحرب العالمية الثانية. يجب وضع حد لهذا وأي محاولات لتزوير الحقيقة التاريخية”.كما وأعلن شويغو عن تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.