التعليم العالي: دوام طلبة الجامعات خلال شهر رمضان وجاهي

أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الاعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لا صحة لكل ما يُشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أي قرار متوقع بتحويل التعليم في الجامعات عن بعد في رمضان، نافيا ذلك جملة وتفصيلا، ومشددا على أن الدوام سيكون وجاهيا بشكل طبيعي.

وقال الخطيب، اليوم الثلاثاء، ان تحديد ساعات الدوام الجامعي، المحاضرات، ودوام الطلبة والاداريين خلال شهر رمضان هو أمر تنظيمي من رئاسة كل جامعة، داعيا الطلبة لمتابعة صفحات ومواقع جامعاتهم الرسمية لمعرفة اوقات الدوام والمحاضرات في الجامعات، ومجددا التأكيد على ان الجامعات لن تتخذ اي قرار بالتعلم عن بعد في رمضان.

ودعا الخطيب الطلبة لمتابعة الصفحة الرسمية لمجلس التعليم العالي، للتأكد من صحة المعلومات التي تشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعا الخطيب الطلبة لمتابعة الإعلان الذي سيصدر من جامعتهم بهذا الخصوص، مع التأكيد أنه لن تتخذ أي جامعة قرار بتحويل الدراسة عن بعد “إلكترونيا” بشكل كامل.