التعليم العالي: دوام طلبة الجامعات خلال شهر رمضان وجاهي

تحويل هبوط الطائرات الى مطاري دمشق واللاذقية.. عدوان إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء على مطار حلب يخرجه عن الخدمة
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