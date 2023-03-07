استشهاد ستة فلسطينيين واصابة عشرة آخرين خلال عدوان إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مخيمي جنين وعسكر/ فيديو
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جرينتش+2 10:11
استشهاد ستة فلسطينيين واصابة عشرة آخرين خلال عدوان إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مخيمي جنين وعسكر/ فيديو
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