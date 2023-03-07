استشهاد ستة فلسطينيين واصابة عشرة آخرين خلال عدوان إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مخيمي جنين وعسكر/ فيديو

جنين- استشهد 6 مواطنين، وأصيب 10 آخرون، إحداها خطيرة في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها اليوم الثلاثاء.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن الشهداء الستة هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‏‎مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‏‎زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).

والشهيد عبد الفتاح خَرْوَشَة، المتهم بتنفيذ عملية حوارة، هو من مخيم عسكر بنابلس، وأحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وتحرر منها بتاريخ 13 من ديسمبر2022.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب محمد وائل غزاوي (26 عاما) استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم جنين، وأن ثلاثة آخرين لم تعرف هويتهم بعد، ارتقوا برصاص الاحتلال، بينما أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في البطن.

وقال مراسل وكالة وفا إن قوات الاحتلال استهدفت بصاروخ أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت قوات الاحتلال عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب محمد وائل غزاوي (26 عامًا) قد ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر، أثناء اقتحامها المتواصل لمخيم جنين، خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة في المخيم ومحاصرته منزلاً.

وذكرت أن مستشفى جنين الحكومي استقبل 5 شهداء و 7 إصابات، بينها إصابة خطيرة في البطن، في حين استقبل مستشفى ابن سينا التخصصي: إصابة خطيرة في الحوض، وإصابتان بحالة متوسطة في الفخذ والكتف، وإصابة طفيفة في الخاصرة.

أما المراسل العسكري لصحيفة يديعوت فقد زعم أن “العملية في مخيم جنين هدفها الوصول الى عبد الفتاح حسين خروشة الذي تتهمه قوات الاحتلال بانه منفذ عملية حوارة، وقد تم اغتيال 4 مسلحين، ولا تأكيد حتى الان بوجود منفذ العملية بينهم”.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، وأطلقت صاروخاً على منزلٍ تحاصره، بزعم وجود منفذ عملية “حوارة” بداخله.

وفي 26 فبراير المنصرم، نفذ فلسطيني عملية إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش اقتحم جنين لأول مرة منذ شهر ونصف، وبحسب مصادر محلية فإن شاحنة نقلت قوات الاحتلال الخاصة إلى المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال المقتحم للمخيم، تخللها إطلاق كثيف للنيران.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

كتيبة جنين في سرايا القدس أعلنت عن إسقاط طائرتين مسيرتين لجيش الاحتلال، خلال الاشتباكات، واستهداف جنوده وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، وقالت كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى إن مقاوميها اشتبكوا مع الاحتلال على أكثر من محور.

وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء ثلاثة شبان خلال عملية اقتحام خاطفة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة عصرا عبر شارع روجيب، وحاصرت بناية سكنية بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي المدينة، ونشرت عددا من القناصة في البنايات المجاورة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء خالد وعبد وقسام خروشة (زعمت إذاعة جيش الاحتلال أنهم أبناء منفذ عملية حوارة) قبل انسحابها من المدينة باتجاه حاجز بيت فوريك.

وباستشهاد المواطنين الستة، اليوم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 74 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في معتقلات الاحتلال.

مصادر محلية: "طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في أيدي الشبان عقب إسقاطها بالرصاص في سماء مخيم جنين." pic.twitter.com/NUMz6g5FFu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 7, 2023

تغطية صحفية: "مشاهد لتصاعد الدخان من مكان استهداف المنزل في مخيم جنين". pic.twitter.com/fsyuP9i2Ek — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

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