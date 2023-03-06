“هيئة النزاهة” تطلق حملة تشجيع للمواطنين للإبلاغ عن أفعال الفساد

عمان – أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حملة إعلامية تستهدف المواطنين وموظفي مؤسسات الإدارة العامة وشرائح المجتمع كافة، لتحفيزهم على ضرورة الإبلاغ عن أفعال الفساد التي يشهدونها أو يتعرضون لها، والتعريف بدور الهيئة في حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الحملة التي وسمت بشعار “بلغ وهيئة النزاهة تحميك”، تؤكد أن مكافحة ممارسات الفساد مسؤولية تكاملية وأن المواطن شريك أساسي في القضاء عليها وذلك برفضها والإبلاغ عنها.

وأضافت أن الإبلاغ عن أفعال الفساد مؤشر على وعي المواطن، وأن المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء يعتبرون مصدرا أساسيا للمعلومات لتؤدي الهيئة دورها في حمايتهم من الانتقام أو التهديد أو الترهيب أو الإساءة.

وأشارت إلى أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 ينصان على حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد، سواء الحماية القانونية الوظيفية أو الجسدية الشخصية.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الحماية القانونية تشمل منع الإجراءات التعسفية والقرارات الإدارية بحق الأشخاص المشمولين بها، فيما تتخذ الهيئة بالتعاون مع مديرية الأمن العام جميع الإجراءات الكفيلة لحماية مساكن وممتلكات المبلغين والشهود المشمولين بقرارات الحماية الشخصية أو الجسدية.

وأعربت الهيئة عن أملها بتعاون الوزارات والدوائر الرسمية وموظفي الإدارة العامة وجميع المواطنين، لإنجاح هذه الحملة والتي تأتي ضمن مساعيها المستمرة لمحاربة أفعال الفساد في المجتمع بهدف ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني للوصول إلى بيئة وطنية مناهضة للفساد.

ودعت المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حالات فساد يشهدونها أو يتعرضون لها، وذلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة سواء على موقعها الإلكتروني (jiacc.gov.jo) أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر وانستغرام أو بالاتصال الهـاتفي على رقم 065503150 أو الخط الساخن 0799333769 و 0770452855، أو إرسال رسالة على تطبيق الهواتف الذكية واتس آب 0797022236 .

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