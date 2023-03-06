اعتقالات واصابات برصاص قوات العدو ، خلال اشتباكها فجر اليوم الإثنين مع رجال المقاومة لدى مداهمتها مخيم عقبة جبر
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بعد حياة حافلة بالنضال وجلائل الاعمال.. القائد القومي الكبير، الرفيق المحامي مجلي نصراوين في ذمة الله
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