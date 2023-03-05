سوريا تدين زيارة رئيس الأركان الأمريكي لإحدى قواعدهم العسكرية فوق أراضيها، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادتها
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جرينتش+2 07:46
هروب مالي بسبب الاضطراب الأمني.. سحب 8.1 مليار شيكل من صناديق الاستثمارات الإسرائيلية وتحويلها للخارج
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