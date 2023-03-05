عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في 12 أذار الجاري

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، أن عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، سيتم في 19 شعبان عام 1444 هجري، 12 آذار/مارس 2023 ميلادي.

وكانت قد جرت، في الخامس من تموز/يوليو عام 2022 ميلادية، خطوبة سمو الأميرة إيمان على السيد جميل، بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.