سوريا تدين زيارة رئيس الأركان الأمريكي لإحدى قواعدهم العسكرية فوق أراضيها، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادتها
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جرينتش+2 07:46
سوريا تدين زيارة رئيس الأركان الأمريكي لإحدى قواعدهم العسكرية فوق أراضيها، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادتها
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