طقس لطيف اليوم السبت وجاف ومغبر غدًا

أزمة طاحنة.. إستعصاء الإتفاق على إسم رئيس جديد يقود الى تفكك الدولة اللبنانية، ويهدد بانهيار جميع مؤسساتها
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