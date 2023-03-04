طقس لطيف اليوم السبت وجاف ومغبر غدًا

عمان – تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية جافة مرافقة لامتداد منخفض خماسيني، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسود أجواء دافئة ومغبرة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في العديد من المناطق.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنه وتسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 8، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 23 – 8، وفي مناطق السهول 22 – 12، وفي الأغوار الشمالية 30- 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 19، وفي البحر الميت 32 – 17، وفي خليج العقبة 33 – 18 درجة مئوية.

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