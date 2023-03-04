"وول ستريت جورنال" تكشف عن تفاقم الخلافات بين الإمارات والسعودية حول ملفات النفط والاستثمارات والحرب اليمنية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:50
ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية بالزرقاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني