جماهير الاتحاد العام التونسي للشغل يتظاهرون، اليوم السبت، بالعاصمة احتجاجاً على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية
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صفحة من التارخ العربي المجيد.. الاستاذ «هيكل» يروي استقبال دمشق الأسطوري للرئيس عبد الناصر
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